Transféré en urgence à Paris, il y est décédé cette nuit à l’âge de 71 ans. Figure marquante de son pays – pour le meilleur et pour le pire –, il avait été battu, à la surprise générale, aux élections de 1993 par un Hutu, Melchior Ndadaye.

Pierre Buyoya en avril 2015 lors d’une session du Conseil des droits de l’Hommùe à Genève, à l’époque où il était le Haut-Représentant de l’Union africaine au Mali et au Sahel. - EPA

Portrait

Pierre Buyoya, 71 ans, ancien président du Burundi, décédé sur le sol français peu après l’atterrissage de son avion médicalisé, est, pour le meilleur et pour le pire, l’une des figures marquantes de son pays. Francophone et francophile, le coup d’Etat qu’il mène en 1987 contre Jean-Baptiste Bagaza, un homme à poigne qui avait eu l’audace de vouloir s’en prendre à l’Eglise catholique et d’être en froid avec la Belgique, avait été accueilli comme une promesse de changement.