Carte blanche: «Une école sans écologie?»

Si l’écologie à travers le programme d’éducation relative à l’environnement (Ere) et les initiatives locales d’écoles en transition a fait son entrée dans nos écoles, cette entrée discrète et durable contraste toutefois curieusement avec l’engouement massif des jeunes pour le climat. Ne peut-on pas articuler les deux ? (1)

Deux ans après la création du mouvement « Youth for Climate » par Anuna de Wever et Kyra Gantois, la génération verte est-elle en train de se faner ?

Non seulement, la transition, l’idée d’impulser au niveau local une dynamique de coopération pour diminuer la pollution et pour augmenter la cohésion sociale, peut se dessiner comme un moyen de poursuivre les ambitions en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, mais elle est aussi une occasion unique pour prendre le temps de discuter des enjeux de l’école de demain. Si l’on veut éviter que les investissements massifs en faveur du numérique ne fassent des écoles un champ d’investigation de la Silicon Valley, alors il faut promouvoir la culture du débat et prendre le temps de trouver des alternatives qui conviennent à tous. Tant au niveau de l’écologie qu’au niveau de la réforme de l’enseignement scolaire, la transition s’impose.

Au niveau de l’écologie, il s’agit de repenser le modus operandi du combat mené à travers les rassemblements massifs. S’il est certain qu’on ne peut continuer comme avant, il est tout aussi certain qu’à l’heure du coronavirus, on ne peut continuer à le faire savoir comme avant. N’est-il dès lors pas temps de relocaliser le combat en faveur du climat ? Par ailleurs, plutôt que de lâcher l’école pour le climat, pourquoi ne pas réformer l’école, la faire entrer en transition ? L’absurdité d’une école ne préparant aucun futur a été dite, ne faut-il pas maintenant convenir d’un futur à l’école ?

Il faut une médiation et non seulement une médiatisation de l’opposition entre l’écologie et le politique. Cette médiation ne peut convenir que si le terrain de la contestation est abandonné au profit du dialogue, ce qui implique de recommencer à petite échelle, car on ne trouvera d’interlocuteur qu’au sein de son milieu sauf à être une personnalité de rang mondial, ce qui n’est pas donné à tous.

Lire aussi Environnement: les militants pour le climat redonnent de la voix

Vers une école écologique

Plutôt que de vouloir réformer nos politiques, il s’agit de réformer le monde dans lequel celles-ci s’exercent, à la façon du mouvement de transition mené par Rob Hopkins au Royaume-Uni (2). Chacun doit agir à son niveau, mais de façon concertée. Demandez quelles sont les choses mises en place pour diminuer la consommation d’énergie fossile au sein de votre école. Y a-t-il un projet d’isolation des bâtiments ? Un projet pour changer le système de chauffage ? Renseignez-vous sur les subsides possibles et discutez-en avec votre direction. Concrètement, impliquez-vous dans le plan de descente énergétique de votre école, proposez des initiatives de sensibilisation à l’environnement et réaménager les espaces verts. Recréez les cours de récréation ! Déclassez les classes classiques ! Faites progresser les programmes ! Il ne suffit pas d’être globalement sensibilisé à l’environnement, il faut aussi connaître les cycles et les mécanismes de la nature pour pouvoir déconstruire les fake news et réfuter les climato-sceptiques.

Gare à la f(r)acture numérique

Outre les résultats escomptés, le processus a en lui-même toute son importance dans la transition. En coopérant ensemble sur un projet, les élèves sortent d’une logique de concurrence visant à déterminer qui aura les meilleurs résultats, ils substituent par ailleurs à l’obéissance désabusée à l’autorité, un dialogue constructif avec celle-ci. Cette expérience participative serait ainsi une approche concrète de la démocratie.

Votre implication dans une école en transition est urgente, car le contexte actuel lié à la crise sanitaire remodèle l’école en faisant appel massivement au numérique. Mais la fracture numérique que l’on veut à tout prix combler en investissant les fonds publics ne tient pas compte de la facture numérique. Le recours massif à l’ordinateur se fait au détriment de l’environnement qui en paye les conséquences. On estime que le numérique est responsable de 20 % de la consommation électrique mondiale (3) et de 5 % de l’émission des gaz à effet de serre (4).

Lire aussi Demain la Terre: un label pour écoles écolos

Réinventer le chemin de Greta

C’est maintenant que l’école de demain se construit. Ayez le courage d’agir localement et de réseauter de proche en proche. Si le chemin de Greta n’est plus largement praticable, réinventez-le. Dialoguez, proposez, organisez, stimulez, complétez ! Osez le faire ! Demandez à faire un plan de descente énergétique, ouvrez votre école à la transition. Ne laissez pas les firmes convaincre les écoles d’acheter massivement des tablettes et des tableaux interactifs sans avoir au préalable tablé sur la question, pris le temps de discuter des enjeux qui lui sont liés. Rejoignez le chemin de la transition. De nombreuses écoles s’y sont déjà engagées (5).

Lire aussi Une classe sous les arbres

(1) Sans beaucoup d’impact, Youth for Climate avait ainsi écrit une lettre ouverte aux enseignants en septembre 2019 demandant un semestre d’informations sur le climat.

(2) Voir R. Hopkins, Manuel de transition. De la dépendance au pétrole à la résilience locale, Montréal, Ecosociété, 2010.

(3) Selon le rapportGreen Clicking publié par Greenpeace en 2017.

(4) Voir S. Rolland, « Comment le numérique pollue dans l’indifférence générale », sur latribune.fr, 18 décembre 2018).

(5) Vous trouverez des ressources et contacts utiles sur www.reseau-idee.be, www.goodplanet.be et https ://profsentransition.com