Pas de Fifa «The Best» pour Lionel Messi, mais le titre de champion de la Paix 2020

L’attaquant de Barcelone et de l’Argentine Lionel Messi a été élu vendredi champion de la Paix 2020 par l’organisation caritative Peace & Sport, et succède au palmarès à Siya Kolisi, premier capitaine noir de l’équipe d’Afrique du Sud de rugby, et Blaise Matuidi.

« Le respect envers les autres est quelque chose que j’ai appris lorsque j’étais enfant et que j’essaie toujours d’appliquer sur le terrain de football », a réagi Messi, cité dans un communiqué de l’organisation.

« J’espère continuer à inspirer et soutenir les personnes issues de milieux défavorisés », ajoute-t-il.