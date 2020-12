Quatre introductions en Bourse en Belgique en 2020

En 2020, quatre entreprises ont fait leur entrée en Bourse (IPO) en Belgique, ce qui est le nombre le plus élevé d'introductions en Bourse depuis 2015, selon le cabinet de conseil Baker McKenzie.

In 2019, une seule IPO avait eu lieu dans notre pays, celle de Sequana Medical.

Les quatre introductions en Bourse de 2020 sont celles des sociétés biotech Nyxoah et Hyloris, l'entreprise Unified Post et la société immobilière à vocation sociale Inclusio. Elles ont toutes eu lieu au second semestre.

La place financière de Bruxelles a également vu des entreprises déjà cotées augmenter leur capital, à hauteur de 2,5 milliards d'euros, selon Baker McKenzie. Un niveau en ligne avec ces dernières années.

Le cabinet de conseil se dit également optimiste pour 2021, d'autant qu'"une série de projets sont dans les cartons".

Quoi qu'il en soit, deux sorties de Bourse sont déjà acquises pour l'an prochain: l'entreprise textile Sioen, rachetée entièrement par la famille éponyme, et l'opérateur télécom Orange, racheté entièrement par sa maison-mère.