Les traiteurs sur le pied de guerre pour un réveillon peu ordinaire

De Bruxelles aux Ardennes, les fournisseurs de mets festifs s’attendent à des commandes plus petites mais plus nombreuses avec un net accent sur la qualité. Gare aux files à l’approche de jeudi soir…

A quelques jours du réveillon de Noël, c’est l’effervescence chez les traiteurs, d’autant plus en cette période de covid et de mesures sanitaires strictes qui chamboulent forcément les habitudes des consommateurs. « Les clients qui me demandaient des plats pour huit convives me réservent ici pour deux à quatre personnes, vu le réveillon en plus petit comité », constate ainsi Pascal Simons, patron de La Corbeille, boucherie-charcuterie-traiteur sis à Orp-le-Grand, en plein encodage des commandes. « Je ne constate aucun débordement ». Sauf peut-être cette personne qui souhaite à manger pour dix le soir de la Saint-Sylvestre…