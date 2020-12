Spécial fêtes: sauver Noël en jouant la carte de la solidarité

Au Resto du cœur de Charleroi, Xavier et Rita sont tout heureux de pouvoir rendre service en ces temps difficiles. Et encore plus à Noël! - Pierre-Yves Thienpont.

L’esprit de Noël perdure ! Puisqu’il sera difficile de se rassembler cette année avec toute la famille, certains d’entre nous ont décidé de sauver Noël pour les personnes en difficulté. Ici et là, les associations reconnaissent ainsi avoir reçu des propositions de nombreux bénévoles pour fournir un coup de main bienvenu. Même si les mesures de précaution pour éviter la propagation du covid compliquent largement la tâche.

« Oui, je suis prête à aider pour Noël, nous explique Rita Zandarin. J’ai besoin de me sentir utile. Et encore plus en cette période compliquée où l’on se rend compte que de plus en plus de gens souffrent de la crise. Des gens ont subitement perdu leur emploi ou ont été obligés d’accepter le chômage temporaire. Ils se retrouvent dans le besoin sans le vouloir. Quand je leur donne leur repas, je vois combien ils retrouvent un peu d’espoir. Ils ne peuvent cependant pas savoir combien leurs sourires et leurs remerciements me remontent aussi le moral. »