Coronavirus: près de 85 millions de nouvelles aides pour les entreprises et indépendants bruxellois

Il s’agit, notamment, d’une prime pouvant aller jusqu’à 5.000 euros pour les commerces et secteurs dits « non-essentiels », contraints de fermer leurs portes à la suite des décisions du comité de concertation du 30 octobre dernier.

Le gouvernement bruxellois a approuvé de nouvelles aides à destination des secteurs économiques touchés par la crise, pour un montant total de près de 85 millions d’euros, a annoncé vendredi après-midi la secrétaire d’État à la Transition économique Barbara Trachte (Ecolo).

Il s’agit, notamment, d’une prime pouvant aller jusqu’à 5.000 euros pour les commerces et secteurs dits « non-essentiels », contraints de fermer leurs portes à la suite des décisions du comité de concertation du 30 octobre dernier. Les commerces ayant pu rouvrir depuis lors sont également éligibles à la prime, tout comme ceux qui ont continué leur activité via le « take-away » ou le « click and collect ».

Le montant varie en fonction des coûts fixes et de la perte du chiffre d’affaires de l’entreprise.