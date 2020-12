La cathédrale Saints-Michel-et-Gudule où l’on devance Notre Dame de justesse

Pour finir, je vous mène au troisième pilier du pouvoir. Nous remontons en direction du Coudenberg mais faisons étape sur une colline voisine, aussi haute, au niveau de la cathédrale Saint-Gudule et Saint-Michel. On voit de loin ses tours jumelles, qui sont juste un peu plus hautes que celles de Notre Dame. L’incontournable Rogier van der Weyden y fut enterré en 1464. Sa tombe a disparu, mais il reste une plaque hommage dans le déambulatoire où je me balade. Au-dessus de nos têtes, on peut admirer les derniers héros de l’histoire bourguignonne, représentés sur des vitraux de 1520-1530. Un arbre généalogique haut en couleurs.

Au milieu, Maximilien d’Autriche et Marie de Bourgogne, flanqués de leurs enfants, Philippe le Beau et Marguerite d’Autriche (avec leurs conjoints), ainsi que le jeune Charles, le futur empereur Charles Quint, avec son frère Ferdinand. Quand le soleil les illumine, ces carrés de couleurs vives dessinent la lente mutation des Bourguignons en Habsbourg.