Spécial fêtes: Notre sélection de jeux pour faire durer le réveillon avec des enfants, avec son partenaire de confinement...

Selon que l'on fête les réveillons de Noël et nouvel an seul, à deux, trois, quatre ou plus, les jeux de société peuvent donner un petit coup de pouce pour égayer des fêtes moroses entre les bulles et la bûche.

Jouer avec les enfants sans perdre les adultes

Pour la plupart des gens, les réveillons de 2020 se fêteront au sein du foyer. Si, selon la formule consacrée, les jeux de société se jouent généralement entre 7 et 77 ans, difficile de trouver le jeu qui mettra tout le monde d’accord. Rares sont les jeux qui permettent aux plus jeunes de s’amuser sans lasser les plus grands.