Le portail des littératures belges «Objectif Plumes», c’est déjà cinq mille auteurs belges

Le Service général des lettres et du livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles entend mettre en valeur les œuvres et les auteurs belges. Le site s’adresse aussi bien aux enseignants qu’aux professionnels et au grand public.

Objectif Plumes est le portail des littératures belges. Il est animé et géré par le Service général des lettres et du livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles. « Il s’agit de mettre en valeur les œuvres des auteurs et les auteurs eux-mêmes », explique Marie Baurins, sa « community manager ». « Pour l’instant, nous présentons environ 5.000 auteurs, avec photo et bibliographie complète. » C’est pas mal.

On vous parle d’Isabelle Wéry, par exemple. C’est impensable ( :-), mais vous ne la connaissez pas. Vous vous demandez ce que vous devez lire .Objectif Plumes vous le dit, présente ses œuvres, donne un résumé, les critiques du Carnet / Les Instants, si elles existent, ou d’autres commentaires, et propose même d’autres lectures du même genre. C’est très précieux.