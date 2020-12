Retrouvailles au sommet de la Citadelle de Namur entre van Aert et van der Poel

Soixante-deux jours après leur dernier affrontement sur route, lors du Tour des Flandres (victoire de van der Poel devant van Aert), le Néerlandais et le Belge vont reprendre leur duel dans les labourés, à Namur.

La seule escale wallonne du calendrier hivernal des labourés a toujours recueilli une certaine sympathie au nord du pays. Cette fois, Namur et sa Citadelle suscitent pourtant une jalousie certaine chez tous les organisateurs de Flandres. En effet, c’est la capitale wallonne qui sera le théâtre du premier duel entre les géants, Wout Van Aert et Mathieu van der Poel. Deux champions sont l’aura dépasse le cadre du cross et du cyclisme, deux stars dont le duel sublime la discipline.

Si les abords du circuit s’annoncent boueux mais déserts, Covid oblige, les audiences télévisées risquent d’exploser, ce dimanche : les supporters partisans comme les amateurs de beau sport ne voudront pas louper une miette du combat des chefs. Le Belge comme le Néerlandais n’oublieront pas de tenir à l’oeil le petit gabarit de Tom Pidcok, aussi doué que polyvalent et en pleine confiance au terme de la démonstration réalisée dans le bourbier de Gavere.