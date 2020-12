Le tableau publié par la secrétaire d’Etat Eva De Bleeker permet de constater qu’il y a d’importants écarts de prix entre les vaccins. La dose du moins cher – AstraZeneca – coûte 1,78 euro alors que celle du plus cher – Moderna – coûte 18 dollars (14,7 euros), soit huit fois plus. Les deux millions de doses commandées à Moderna par la Belgique vont coûter au budget de l’Etat 2,3 fois plus que les 7,7 millions de doses commandées à AstraZeneca.