L’éloge de la lenteur et de la tendresse

« La misère se porte bien », titre Francis Dannemark. La misère, c’est une plante. Son roman en est plein, de plantes, de poissons, de gestes tendres et d’amour. Seule l’héroïne, sans doute, ne le voit pas tout de suite.

Francis Dannemark, amateur de plantes et de poissons exotiques. - Thomas Dannemark.

La misère, c’est le nom familier du Tradescantia zebrina, une plante vivace et jolie de la famille des Commelinacées, qui prend vite ses aises si on ne la surveille pas. Chez Simon, elle se porte bien. Chez lui d’ailleurs, les plantes sont choyées, elles trouvent magnifiquement leurs places. Tout comme les poissons. La vieille maison, perdue près de la frontière française, accueille un nombre record d’aquariums peuplés de poissons exotiques aux doux noms de Synodontis, d’Apteronotus, d’Erpetoichthys calabaricus, de Ctenopoma, de Mastacembelus, de Platydoras, tous magnifiques, aux reflets irisés, aux corps souples qui tracent d’élégantes arabesques… La maison est entourée d’un très grand jardin au bout duquel coule une rivière. Un jardin qui ressemble davantage à une jungle mais qui laisse éclater la vie et les couleurs.