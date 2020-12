Le secret autour du prix des vaccins contre le coronavirus vole en éclats

Une bourde de la secrétaire d’Etat Eva De Bleeker fait le bonheur de tous ceux qui appellent à une plus grande transparence autour des contrats négociés par la Commission européenne.

Le prix des vaccins Covid négocié par la Commission européenne avec les groupes pharmaceutiques était un secret bien gardé. Du moins jusqu’à ce jeudi et la bourde de la secrétaire d’Etat au budget Eva De Bleeker. En réaction aux attaques de la N-VA qui doutait du fait que la Belgique ait provisionné suffisamment pour payer la facture des vaccins, elle a précisé qu’il y aurait assez d’argent et a, pour étayer ses propos, publié sur Twitter un tableau détaillant le prix de chacun des vaccins précommandés et le coût total pour le budget (279 millions), violant ainsi les clauses de confidentialité des contrats signés par la Commission. Le tableau a vite été retiré mais trop tard… Quelques heures après, elle a admis devant la Chambre avoir fait preuve « d’un excès de transparence ».