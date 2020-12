Gala du Sport 2020: Wout van Aert, rien que du grand art

Toute ressemblance avec Roger De Vlaeminck n’est pas fortuite. À l’égard des lecteurs plus jeunes, on rappellera en quelques phrases que le « Gitan », confronté chaque semaine au plus grand coureur de tous les temps, Eddy Merckx, s’est forgé un palmarès ahurissant. Entre 1969 et 1984, le Flandrien a exposé l’élégance de son cyclisme aux vertus de la piste, de la boue et de la route. Sans que son coup de pédale n’en soit affecté. Sprinter, puncheur, grimpeur, vainqueur des « cinq monuments », il avait un faible pour l’Italie (toute ressemblance…) avec six victoires consécutives à Tirreno-Adriatico, 22 succès d’étape au Giro.