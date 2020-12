Chaud devant ! À la rue à Gand puis à Courtrai, le Standard, redescendu à la huitième place du classement à 11 longueurs du leader brugeois, est plus que jamais au pied du mur. Et par définition son entraîneur, Philippe Montanier, qui sait qu’il a plutôt intérêt à bien négocier ses deux derniers rendez-vous de l’année 2020, samedi contre Mouscron et le 26 décembre face à Saint-Trond, à l’heure où sa direction devra tirer un premier bilan de son travail.