Ses coachs: «Elle sortira plus forte de cette année»

Au beau milieu d’une année déjà terriblement perturbée par la crise du covid, la Fédération (flamande) de gymnastique (Gymfed) a, on le sait, été un peu plus secouée que les autres avec les révélations de plusieurs anciennes gymnastes passées par le centre de Gand. Celles-ci ont accusé Yves Kieffer et Marjorie Heuls, les actuels responsables du groupe féminin, et le Néerlandais Gerrit Beltman, leur prédécesseur, de harcèlement moral et de méthodes d’entraînement pour le moins humiliantes. L’affaire est aujourd’hui entre les mains d’une commission d’enquête indépendante imposée par le ministre des Sports flamand Ben Weyts (N-VA), dont le rapport est attendu au cours du premier trimestre 2021.