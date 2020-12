Nina Derwael: «Je serai plus forte aux Jeux en 2021 que je l’aurais été en 2020»

Confinée après avoir été contrôlée positive au covid, Nina Derwael voit arriver l’année olympique avec soulagement et confiance.

En temps normal, on l’aurait sans doute retrouvée sur le podium du référendum de la Sportive de l’année, ce vendredi, où, qui sait ?, elle aurait célébré son titre olympique tant attendu aux barres asymétriques. Rien de tout ça, pourtant, à la fin de cette maudite année 2020. Nina Derwael n’a eu, depuis octobre 2019, aucune compétition à se mettre sous la dent, à commencer par les JO de Tokyo, reportés à 2021, et elle a entamé pour la troisième fois – les deux premières préventivement – une période de quarantaine après avoir été contrôlée positive au covid dans la foulée de son compagnon, le footballeur du FC Malines Siemen Voet…

« Je ne me plains pas », rassure-t-elle. « J’ai un peu mal de tête, mais, pour le reste, ça va ! En attendant de reprendre l’entraînement le 27 décembre, j’étudie, je lis et je me branche sur Netflix. J’ai aussi jeté un œil sur les championnats d’Europe qui se disputent actuellement en Turquie. »