Coronavirus: le ski interdit en Belgique

Comme en France, la Belgique a décidé de fermer les stations de ski cet hiver. Elio Di Rupo l’a confirmé à la sortie du Comité de concertation.

Alors qu’il y a encore une semaine certains demandaient des assouplissements, les propositions allant dans ce sens sont déjà oubliées. Désormais, il est plutôt question de maintien, voire de durcissement des mesures.

Selon le Premier ministre, la possibilité d’un certain assouplissement semble hors de question. « Je pense qu’on peut constater que les demandes d’assouplissement ne sont plus sur la table, les chiffres ont bien baissé mais pas suffisamment. Vendredi on fera une analyse des chiffres mais des assouplissements ne sont pas soutenables » a-t-il expliqué mardi sur RTL-TVI.