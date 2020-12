Récit

On ne dit jamais facilement au revoir après trois ans de correspondance. Encore moins en pleine pandémie. On voulait retourner manger du knafeh à Naplouse et du poisson grillé à Saint-Jean-d’Acre. Dire au revoir à cet ami de Gaza qu’on n’a pas vu depuis plus d’un an ainsi qu’aux dunes de la Mer morte. Mais les heures sont comptées et la paperasserie s’amoncelle, les restaurants n’ont pas rouvert et le confinement s’éternise.