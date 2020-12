Alexander De Croo: «2021 sera une année d’espoir»

Pas d’assouplissement des mesures au programme du Comité de concertation ce vendredi mais le Premier ministre Alexander de Croo a néanmoins voulu se montrer optimiste. A condition que les mesures sanitaires soit respectées/

« Le nombre de contamination est toujours plus élevé qu’à la fin de la première vague, et la baisse des contaminations ralentit ; ceci pourrait être le début d’une troisième vague, mais nous pouvons l’éviter », a-t-il déclaré au début de la conférence de presse. « La vaccination peut commencer cette année-ci, donc plus tôt que prévu. Je vous demande, s’il vous plaît, n'invitez pas de personnes supplémentaires aujourd'hui. Fêtez Noël de façon très limitée. Il faut que le virus n'y soit pas. Ce ne sera qu'une seule fois. Et si ce n'est qu'une seule fois, nous aurons l'année prochaine d'autres perspectives », a-t-il imploré.