La déontologie des avocats s’ouvre à la société civile

L’Ordre des barreaux francophones et germanophone (Avocats.be) a décidé d’insérer un nouveau chapitre au code de déontologie de l'avocat en créant une « Cellule de coordination en matière disciplinaire. » D’ici le printemps prochain, le temps qu’expire le délai de recours suite à la toute récente publication au Moniteur, cette cellule sera constituée et des représentants de la société civile y seront intégrés. C’est une première en la matière, « dans une volonté d’ouverture et de transparence », explique Me Ghislain, responsable du département de déontologie à l’OBFG, qui a porté cette réforme.