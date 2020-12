D1A: le Sporting de Charleroi s’impose face à Anderlecht grâce à un but de Gholizadeh dans les derniers instants du match (1-0)

Charleroi a remporté in extremis le duel des Sporting face à Anderlecht 1-0 vendredi dans le match d’ouverture de la 17e journée du championnat de Belgique. Le but dans les arrêts de jeu d’Ali Gholizadeh (90e+3) permet aux Zèbres de se hisser en deuxième position avec 33 points, trois de moins que le Club Bruges. Anderlecht (29 points) est 5e.

À Charleroi, Karim Belhocine a surpris en replaçant Nicolas Penneteau dans le but à la place de Rémy Descamps, qui avait joué les quatre derniers matches. Guillaume Gillet et Ryota Morioka étaient titulaires contre leur ex-club, contrairement à Massimo Bruno et Lukasz Teodorczyk, qui sont montés en cours de match. À Anderlecht, Vincent Kompany a aligné Percy Tau et Killian Sardella. Incertains, Matt Miazga et Josh Cullen étaient bien au poste.