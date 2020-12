Basket: les Cats récoltent les fruits de leur maturation

Le basket féminin belge a effectué une véritable razzia sur les prix du Gala du Sport. En plus du titre d’Équipe de l’Année pour les Belgian Cats, celui du Coach de l’Année pour Philip Mestdagh, Emma Meesseman, le fer de lance des Cats, a été élue Sportive de l’Année.

« Mon plus grand rêve, ce sera en 2020 ! », avait déclaré Emma Meesseman lors du précédent plébiscite des Sportifs de l’année, le troisième consécutif où la meilleure basketteuse belge échouait… sur le podium, dauphine de Nina Derwael au terme d’un vote particulièrement indécis. Comme s’il était écrit que le « double 20 » serait celui des Belgian Cats. Car non seulement, leur leader a cette fois été désignée Sportive de l’Année, mais leur coach, Philip Mestdagh, grand artisan de la fabuleuse épopée qui les emmènera aux Jeux, s’est lui aussi imposé dans sa catégorie et, couronnement suprême, toute la sélection nationale féminine a été élue Équipe de l’année.