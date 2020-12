La Belgique en sursis: des contrôles à tous les étages pour éviter le reconfinement

Les non-Belges qui veulent entrer en Belgique devront présenter un test négatif et les retours au pays seront soumis à une quarantaine de sept jours. Si la situation ne s’améliore pas, un durcissement est attendu pour janvier. Dans le cas inverse, un assouplissement sera possible.

Des contrôles tous azimuts et, s’ils ne font pas baisser les chiffres, des mesures plus strictes feront leur retour. Voici, résumée en une phrase la décision du Comité de concertation, qui s’est tenu durant quatre heures et demie ce vendredi.

Le Premier ministre est resté très empathique lors de la conférence de presse qui a suivi, mais n’a pas esquivé la réalité. « Les jours et les semaines à venir sont importants. Ceci pourrait être le début d’une troisième vague, mais nous pouvons l’éviter. Si nous ne respectons par les règles, les choses évolueront dans le mauvais sens mais nous ne le voulons pas. Si nous respectons les règles, nous pourrons éviter la troisième vague. Les chiffres doivent baisser, cela dépendra de notre attitude. »

Il entendait manifestement éviter le discours répressif, pour maintenir la fragile adhésion de la population.