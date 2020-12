Le Standard n’a pas encore trouvé la bonne formule offensive

Resserrer les boulons derrière et faire preuve d’inspiration devant : c’est le double défi que le Standard devra relever s’il entend sauver les apparences et reprendre un peu de poil de la bête avant de boucler l’année 2020. Et dans l’état actuel des choses, rien ne sera simple. Ni défensivement, dès l’instant où le Standard n’a terminé que 2 matches sur les 12 derniers en championnat sans prendre de but (1-0 contre Ostende et 0-0 à Anderlecht), ni offensivement, où le rendement, tout autant que l’animation, est très (trop) pauvre. À l’image de ce faible total de 21 buts inscrits en 17 sorties de championnat qui place l’équipe liégeoise au 15e rang des attaques les moins prolifiques de l’élite, devant le tandem composé d’Eupen et Saint-Trond (18) et… Mouscron (14), qui sera l’adversaire des Rouches dimanche.