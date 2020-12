Face à Anderlecht, Gholizadeh confirme le renouveau du Sporting de Charleroi

Le petit passage à vide carolo est bel et bien un mauvais souvenir après le troisième succès de rang obtenu ce vendredi par le Sporting de Charleroi face à son homologue anderlechtois (1-0). Il a fallu une double erreur anderlechtoise de Bundu et Wellenreuther combinée au jusqu’au-boutisme carolo pour donner au match son visage définitif dans les toutes dernières secondes du match grâce au deuxième but d’Ali Gholizadeh en trois jours. « Le supporter neutre ne s’est pas amusé ce vendredi soir », soulignait Vincent Kompany, assez lucide sur un match qu’il qualifiait lui-même de « pauvre sur le plan technique ».