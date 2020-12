Guillaume Gillet après la victoire du Sporting de Charleroi: «Désolé pour les fans mauves»

« C’est un scénario incroyable », se réjouissait Guillaume Gillet, large sourire sur le visage, au moment de quitter la pelouse. « Voilà une semaine ponctuée de bien belle manière. »

Le médian carolo ne pouvait en effet espérer plus belles retrouvailles avec son ancien Sporting. « C’est toujours un peu sentimental de rencontrer ce club dans lequel j’ai vécu tellement de belles choses. Je suis un peu désolé pour les supporters mauves parce que je les respecte beaucoup mais aujourd’hui, je porte le maillot noir et blanc, c’est ce club qui m’a donné la chance de revenir et m’épanouir encore à mon âge. »

La mauvaise passe des Zèbres semble désormais bien loin avec ce récent 9 sur 9, qui les replace provisoirement à la deuxième place du classement.