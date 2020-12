Le gardien d’Anderlecht Timon Wellenreuther assume son erreur: «Mais nous avons défendu comme des amateurs» (vidéo)

Une mauvaise sortie de balle bruxelloise a en effet permis aux Zèbres de récupérer le ballon très haut et de servir Gholizadeh, unique buteur du match sur un tir mal négocié par Timon Wellenreuther. Le portier allemand a assumé cette erreur fatale devant les caméras d’Eleven Sports vendredi soir.

« C’est mon erreur », a-t-il entamé avant de mettre en cause la mauvaise gestion collective de ce moment délicat. « Sur cette dernière action, nous avons défendu comme des amateurs. Ce n’est pas possible de défendre comme cela à la dernière minute. Puis bien sûr, c’est mon erreur et je prends ce but pour moi. »