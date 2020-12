Le Grand Oral de Pascale Seys: «Avec l’épidémie, nous expérimentons l’extrême violence de la solitude dans la mort»

La pandémie a fait 1.600.000 morts dans le monde. Rien que chez nous, si on prenait 5 secondes pour nommer chaque personne décédée du coronavirus en Belgique, il faudrait 25 heures de lecture. Des disparitions qui ont été pour la plupart anonymes, invisibles dans la société. Qu’est-ce que cette crise dit de notre rapport à la mort ? « Je pense que c’est la seule vraie question, la question de la mort. Elle nous affecte toutes et tous cette question : tout ce qui est vivant doit mourir. Et là on le vit de manière extrêmement aiguë et spectaculaire. Quand on dénombre les morts, c’est de nous aussi dont on parle. Ici, ce que nous expérimentons, c’est la solitude dans la mort puisqu’il n’y a pas d’accompagnement, il n’y a pas d’ordre symbolique. Il n’y a pas de beau, il n’y a pas de discours, il n’y a pas de possibilité à la fois de se recueillir et à la fois de pleurer et rire ensemble. Il y a quelque chose de délité jusque dans ces extrémités-là. C’est extrêmement violent. Est-ce que ça se répare ? Je ne sais pas. »