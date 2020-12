Coronavirus: les nouvelles infections toujours en hausse, la Flandre durement touchée (infographie)

Les nouvelles infections au coronavirus continuent d’augmenter. Entre le 9 et le 15 décembre, il y a eu 2.519 nouvelles contaminations en moyenne par jour, en hausse de 15 % par rapport à la période de sept jours précédente, selon le rapport épidémiologique de l’Institut de santé publique Sciensano publié samedi.

En nombres absolus, c’est de loin la province d’Anvers qui a détecté le plus de cas sur cette même période, avec 3.073 nouveaux cas. Suivent la Flandre orientale (2.921), la Flandre occidentale (2.603) et le Hainaut (2.169). En termes de pourcentage, c’est également la province d’Anvers qui connaît la plus forte augmentation (+29 %), suivie par la Flandre occidentale (+25 %) ainsi que les provinces de Namur et de Flandre orientale (+23 % chacune).