Vormer, Schrijvers et Horvath ont repris l’entraînement avec le Club de Bruges

Le Club de Bruges peut de nouveau compter sur son capitaine Ruud Vormer, Siebe Schrijvers et Ethan Horvath. Les trois joueurs ont repris l’entraînement samedi après un test négatif au coronavirus, ont annoncé les Brugeois samedi sur Twitter.

Le trio avait manqué les deux matches de championnat à l’Antwerp (victoire 0-2) et à Malines (victoire 0-3). Ils pourraient donc être repris pour le ’Derby des Flandres’ dimanche contre La Gantoise.

Le Club de Bruges avait déjà été touché par le coronavirus plus tôt dans la saison après les tests positifs de David Okereke et Brandon Mechele. En octobre, Simon Mignolet, Michael Krmencik et Odilon Kossounou avaient également été testés positifs avant le match de Ligue des Champions au Zenit. Le mois dernier, Eduard Sobol avait également rendu un test positif avec l’équipe nationale ukrainienne.