Frank Vandenbroucke: «Il faut voir les vacances comme une aubaine»

Frank Vandenbroucke, invité sur le plateau de la RTBF, est revenu sur le Comité de concertation de ce vendredi. Plusieurs mesures de contrôle, notamment aux frontières, ont été annoncées.

Pour le ministre de la Santé, il est impératif de ralentir les contaminations, qui remontent depuis plusieurs jours en Belgique. Une troisième vague est une « vraie crainte » pour le ministre : « Heureusement, on arrive aux vacances. Je crois qu’il faut voir les vacances comme une aubaine. C’est une occasion pour casser la chaîne des transmissions », explique-t-il.

Pour Franck Vandenbroucke, nous sommes à un moment charnière : « Ça passe ou ça casse. Ou bien on est en mesure de faire à nouveau baisser les chiffres en étant extrêmement prudents, en limitant les contacts même si c’est difficile, ou bien on relâche l’effort et alors on est reparti »