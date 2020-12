Boris Johnson annonce un reconfinement de Londres: une nouvelle souche du coronavirus se propage «bien plus facilement»

Une flambée des cas à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre a poussé le gouvernement à annoncer un reconfinement. Une nouvelle souche du coronavirus plus virulente a été découverte.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé samedi le reconfinement de Londres et du sud-est de l’Angleterre dès dimanche, portant un coup de grâce aux retrouvailles de Noël, pour tenter de juguler une envolée des contaminations attribuée à une nouvelle souche du nouveau coronavirus.

« Il semble que cette propagation est désormais alimentée par une nouvelle variante du virus », qui se transmet « bien plus facilement », a déclaré le Premier ministre lors d’une conférence de presse. « Rien n’indique qu’il est plus mortel ou qu’il cause une forme plus sévère de la maladie » ou qu’il réduit l’efficacité des vaccins, a-t-il toutefois ajouté.