Premier League: avec un assist de De Bruyne, Manchester City s’impose à Southampton (0-1, vidéo)

Manchester City a remporté laborieusement son match de la 14e journée de Premier League samedi à Southampton (0-1). Kevin De Bruyne en a profité pour délivrer sa 7e passe décisive de la saison.

Face à la bonne surprise de la Premier League, Southampton, quatrième du championnat, les Cityzens ont ouvert le score assez rapidement, grâce à Raheem Sterling, sur un service de Kevin De Bruyne (16e).

La rencontre n’a accouché d’aucun autre but et grâce à ces trois points, De Bruyne et les siens (23 points) remontent à la 5e place, à un point de Southampton qui compte un match de plus.

Kevin De Bruyne a réalisé sa septième passe décisive, il est deuxième du classement des passeurs derrière Harry Kane (Tottenham) et ses 10 assists.