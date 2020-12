Liga: le FC Barcelone accroché par Valence, malgré le nouveau record de Messi (2-2, vidéos)

Malgré le nouveau record de Lionel Messi, qui a égalé Pelé avec 643 buts marqués dans un seul club, le FC Barcelone a été accroché par Valence 2-2 samedi pour la 14e journée de Liga, et reste à la 5e place (21 pts), à huit points du leader, l’Atlético Madrid.

Dans ce duel de clubs en crise, personne n’a pris le dessus : malgré le but de la tête de Messi (45e+4), consécutif à son penalty stoppé par Jaume Domenech, et la superbe reprise de volée de Ronald Araujo dans la surface (52e), le Barça, terne et décevant, n’a pas réussi à prendre le dessus sur Valence, qui s’est accroché avec deux buts : un premier de Mouctar Diakhaby de la tête sur corner (29e), et un autre de Maxi Gomez, à la reprise d’un centre de Gaya dans la surface (69e).