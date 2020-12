Van Cleemput revient en forme avec le SC Charleroi: «J’ai retrouvé mon jeu et mon niveau»

Le choc des Sporting a tourné à l’avantage de Charleroi, vendredi soir, dans les ultimes secondes de la partie face au rival anderlechtois (1-0). Ce succès permet aux Zèbres de conforter leur place dans le top 4, pour le plus grand bonheur de Jules Van Cleemput, de retour à son meilleur niveau après des semaines plus difficiles.

Le but de la délivrance est tombé en toute fin de match pour les Zèbres, vendredi soir. Sur une passe en retrait de l’omniprésent Morioka, Gholizadeh a délivré les siens, leur offrant ainsi un troisième succès de rang après un bilan alarmant de 6 points sur 27.

« On a bien travaillé en équipe, on a tout donné pendant 95 minutes », analysait avec lucidité le défenseur carolo Jules Van Cleemput au terme de la partie. « Anderlecht a peut-être eu plus de possession, mais nous avons créé davantage d’occasions. On a continué à pousser toujours un peu plus, on n’a pas joué pour le match nul. Ça a fini par payer. »