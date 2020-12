Ligue 1: Marseille concède le partage à domicile contre Reims (1-1)

Un tout petit rebond et un point seulement : battu mercredi à Rennes, l’OM n’a plus beaucoup de jambes à l’approche de la trêve et n’a pas pu faire mieux qu’un match nul 1-1 samedi à domicile face à Reims lors de la 16e journée de Ligue 1.

Les Marseillais restaient sur une série de six victoires consécutives avant d’aller en Bretagne il y a trois jours et avec un seul point en deux matches, leur rythme a donc singulièrement plongé.

En attendant les rencontres de leurs rivaux directs, ils restent 4e, à distance du podium, et leurs deux matches en retard sont un butin qui risque au fil du temps de perdre de sa valeur.

André Villas-Boas a pu aligner d’entrée l’un de ses joueurs les plus en forme, Pape Gueye, que l’on croyait suspendu. Mais l’OM a saisi le CNOSF pour contester l’exclusion de son jeune milieu de terrain à Rennes et, via cet appel suspensif, a pu le faire jouer.