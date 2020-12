Euromillions Basket League: le Brussels craque après la pause à Anvers

Le début du match était à l’avantage des joueurs de Christophe Beghin, le coach d’Anvers. En réussite en attaque, Vincent Kesteloot (13 points) faisait mal à la défense bruxelloise qui était sans réponse au cours de ces dix premières minutes (24-16). Dans le dur, les Bruxellois, coachés exceptionnellement par leur assistant-coach, Phivos Livaditis, en l’absence du coach principal, Ian Hanava, touché par le Covid-19, réagissaient dans le deuxième quart. Le meneur américain Darius Washington (11 points et 6 rebonds) était dans tous les bons coups et ramenait les visiteurs à égalité à la pause (38-38).

Au retour des vestiaires, c’était au tour de Jalen Jenkins (11 points) de faire parler la poudre. L’intérieur anversois enchaînait les paniers et les Giants creusaient l’écart au marquoir à l’entame du dernier acte (60-46). Dix dernières minutes maîtrisées par les pensionnaires de la Lotto Arena (85-59) emmenés par Vrenz Bleijenbergh (13 points et 6 rebonds) et Niels Van Den Eynde (17 points).