Ligue 1: Jason Denayer et Lyon gagnent à Nice et prennent provisoirement la tête (1-4)

L’OL met la pression sur Lille et le PSG, qui s’affrontent dimanche pour prendre le fauteuil de leader.

L’Olympique lyonnais l’a largement emporté à Nice lors de la 16e journée de Ligue 1 (1-4). Les Lyonnais passent en tête de la Ligue 1 en attendant le match Lille-PSG qui aura lieu dimanche soir (21h00).

En confiance après leur victoire à Paris la semaine précédente, les Lyonnais ouvraient le score grâce à un penalty de Memphis Depay (32e) et doublaient même rapidement la mise par l’intermédiaire de Tino Kadewere (39e). Amine Gouiri, arrivé à Nice en provenance de Lyon cet été fêtait ensuite ses retrouvailles avec son club formateur en réduisant l’écart juste avant la mi-temps (44e). En deuxième période, les Lyonnais se montraient largement supérieurs et s’offraient une large victoire grâce à des buts de Karl Toko-Ekambi (63e) et Houssem Aouar (73e). Jason Denayer est sorti à la 81e minute, remplacé par Djameleddine Benlamri.