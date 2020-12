Pression maximale sur le Standard

Les chiffres, on peut leur faire dire ce que l’on veut. Pas les comportements. Depuis plusieurs semaines, les Principautaires semblent désemparés, paralysés par une peur de mal faire ou une inquiétude quant à d’éventuelles prises de risques. Le navire, dicté par des vagues encourageantes en début de championnat, se voit désormais frappé par des tempêtes de plus en plus fortes. Des bourrasques balancées par leurs adversaires, souvent plus hargneux et efficaces, mais également par les plus fervents supporters. Ceux qui, dans leur salon et donc loin des prés verts qu’ils aiment voir s’enflammer par leurs cris et autres fumigènes, commencent à être excédés par le spectacle proposé.