Joe Biden et le président Mexicain Obrador s’entretiennent et parlent migrations

Le président élu américain Joe Biden et le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador ont eu une première conversation téléphonique, abordant des questions importantes pour leurs pays voisins telles que les migrations transfrontalières, la lutte anti-Covid et le commerce bilatéral, ont informé leurs gouvernements.

« Revitaliser la coopération »

Joe Biden, qui doit devenir président des Etats-Unis le 20 janvier, « a souligné la nécessité de revitaliser la coopération entre les Etats-Unis et le Mexique, pour garantir une migration sûre et ordonnée, contenir le Covid-19, régénérer les économies de l’Amérique du Nord et sécuriser » la frontière commune, a indiqué l’équipe du démocrate dans un communiqué.