D1B : Federico Vega et l’Union Saint-Gilloise se séparent de commun accord

Federico Vega quitte l’Union Saint-Gilloise deux ans et demi après son arrivée au Parc Duden.

L’Argentin, qui était sous contrat jusqu’en juin 2021, et le club se sont séparés d’un commun accord, a indiqué samedi le leader de la Division 1B.

«Les chemins de l’Union Saint-Gilloise et de Federico Vega se séparent. Les deux partis ont, en ce jour, mis un terme à leur collaboration. L’arrière droit était sous contrat jusqu’en juin 2021. Nous remercions Fédé pour ses deux ans et demi au pied de la Butte et lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière», écrit l’Union sur son site internet.

Formé à River Plate en Argentine, Federico Vega, 27 ans, était arrivé à l’Union en juillet 2018 en provenance du club de Lorca (D2 espagnole).

Leader en 1B Pro League, l’Union reçoit Westerlo ce dimanche à 16h00 pour le compte de la 15e journée de D1B.