La rentrée en touche à l’intérieur du terrain : la spécialité hilarante de Krépin Diatta (vidéo)

On joue depuis moins de cinq minutes dans le derby des Flandres entre le Club de Bruges et La Gantoise et les Blauw en Zwart héritent d’une touche. Diatta veut remettre le ballon en jeu rapidement... trop rapidement.

Abondamment à l’interieur du terrain, Diatta effectue sa rentrée en touche comme si de rien était. Une erreur rapidement relevée par l’arbitre qui va rendre le ballon aux Gantois. Une scène rendue encore plus drôle par l’étonnement de Diatta qui se demande encore ce qu’il a fait de mal.