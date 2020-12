Jeux vidéos: comment le jeu le plus attendu de la décennie s’est planté

Image floue et saccadée, graphiquement très discutable, Cyberpunk 2077 a fait l’effet d’une douche froide pour les joueurs de PS4 et Xbox One. A tel point que Sony rembourse les acheteurs qui se sont procuré le jeu sur son store.

En janvier 2013, CD Projekt Red, un studio de développement polonais sort une vidéo teasant leur prochaine production. Un univers basé sur un jeu de rôle papier des années 80 : Cyberpunk 2020. La vidéo met en scène une dystopie rétrofuturiste où les implants cybernétiques sont omniprésents et les corporations technologiques omnipotentes. Le jeu promettait une immersion dans un monde à la Blade Runner, les voitures volantes en moins. Si on ajoute à ça la présence, révélée il y a peu, de Keanu Reeves, qui incarne un des personnages principaux du casting, on comprend mieux pourquoi plus de huit millions de consommateurs ont acheté le jeu avant même sa sortie.

A la fin du teaser de 2013, un message : « sortie prévue : quand il sera prêt ». Presque huit ans plus tard, le monstre est sorti. Et il n’était pas prêt.