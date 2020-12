Coronavirus : les clubs sportifs flamands pourront emprunter 1 million à un taux de 1%

Le gouvernement flamand, qui offre ces prêts d’urgence, l’a annoncé dimanche via son ministre des Sports Ben Weyts (N-VA).

«Les clubs ont du mal à obtenir un prêt sur le marché privé», a déclaré Ben Weyts. «La Flandre leur vient en aide pour éviter que la crise du coronavirus ne provoque des faillites dans le monde du sport.»

Les clubs qui doivent jouer à huis clos et ne bénéficient pas des droits-TV, comme les clubs de première division de basketball et volleyball, peuvent faire appel à ce prêt d’urgence. Pour pouvoir bénéficier d’un tel prêt, il faut toutefois disposer d’un plan financier montrant que le dommage financier a été causé par la crise du coronavirus et que le club a la capacité de rembourser le prêt à temps.