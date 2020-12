D1A: un but contre son camp fatal au Club de Bruges, battu par La Gantoise dans le derby des Flandres (0-1)

Le ’Derby des Flandres’ démarrait avec une haute intensité et Bruges était le premier à se montrer dangereux mais Ricca et De Ketelaere, élu Espoir de l’Année vendredi lors du Gala du Sport, butaient sur Bolat. La plus belle occasion de la première période était à mettre à l’actif des Gantois. Lancé en profondeur par Odjidja, Yaremchuk se présentait seul face à Mignolet mais perdait son duel face au gardien brugeois (15e).

Les ’Blauw en Zwart’ repartaient ensuite à l’assaut du but gantois mais ne parvenaient plus à inquiéter Bolat malgré des infiltrations de De Ketelaere et Okereke et des phases arrêtées qui n’aboutissaient pas.