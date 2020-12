Se préparer à l’après coronavirus, c’est d’abord: À toutes choses, redonner le goût

Par Pierre-Olivier Beckers, Président du COIB et Jean-Michel Saive, Vice-Président du COIB et Président des Urban Youth Games

Les cours de récréation sont silencieuses, les salles de gym désertées, les écoles peuplées d’instit’ masqués, motivés mais parfois inaudibles, les directions suspendues comme tous les Belges aux bulletins d’infos, aux conférences de presse du Premier Ministre énonçant les nouvelles règles de confinement, de lockdown, des statistiques égrenant patients hospitalisés, ceux en soins intensifs, les « morts du Covid-19 », l’intensité des tests.

Sitôt franchi le pas de la porte de l’école, des élèves qui se précipitent à la maison ; plus à l’entraînement de foot’, de basket, de natation ou encore aux cours de musique, etc, etc. Soit parce que le club ou l’académie n’a pas rouvert (entièrement) ou plus simplement parce que les parents y voient comme une menace à la prolifération de la pandémie, ou bien l’ambiance générale est telle que l’enfant n’y est pas (plus ?) motivé.