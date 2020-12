La simulation grotesque de Guillermo Ochoa, ancien gardien du Standard, qui a fait exclure un joueur adverse en demi-finale de Ligue des Champions (vidéo)

Passé par le Standard de Liège entre 2017 et 2019, le gardien international mexicain Guillermo (dit « Memo ») Ochoa n’aura laissé que des bons souvenirs en bord de Meuse. Aujourd’hui, c’est du côté de Club América, célèbre blason de son pays natal (où il a d’ailleurs fait ses débuts professionnels), que le portier montre l’étendue de son talent.

Dans la nuit de samedi à dimanche, ce n’est pas son talent de gardien que le Mexicain a démontré. Ce sont plutôt ses prouesses d’acteur qui ont fait la une des journaux outre-atlantique. En effet, alors que la demi-finale de Ligue des Champions de la CONCACAF (qui réunit les clubs des USA, d’Amérique du Sud et des Caraïbes) battait son plein entre son équipe de Club América et le Los Angeles FC, le portier a été coupable d’une simulation pour le moins grotesque, dont son ancien coach du Standard Ricardo Sà Pinto aurait été fier…

Alors qu’un joueur adverse était au sol dans son rectangle, le Mexicain est venu lui glisser un petit mot à l’oreille. Paroles qui n’ont visiblement pas plu à Eduard Atuesta, l’adversaire en question. Celui-ci s’est rapidement relevé, en bousculant légèrement l’ancien Rouche. Il n’en fallait pas plus pour que ce dernier se jette à terre… L’arbitre n’a pas hésité et a alors exclu le médian colombien. Et, avec l’absence du VAR dans cette compétition, impossible de revenir sur sa décision…