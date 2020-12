«Il est très important d’aider les jeunes musiciens»

En effet, le violoncelliste a décidé de prolonger « Un été en France », une tournée de concerts gratuits en France. Pour son édition 2021, qui se déroulera dans douze villes du 15 juillet au 4 août, elle offrira à de jeunes musiciens la possibilité de se produire sur scène. « C’était très important pour moi d’associer les jeunes à cette tournée », explique Gautier Capuçon. « Évidemment, tout le monde souffre depuis des mois de cette crise économique. Et tout le monde va encore souffrir pendant longtemps. C’est une crise dramatique, notamment pour les jeunes musiciens qui commencent leur vie professionnelle. Je voulais donc absolument les associer. J’ai lancé un appel à candidatures pour les jeunes professionnels entre 18 et 25 ans, pour faire toutes les premières parties de ces concerts d’été. Il y aura douze concerts avec ces jeunes, et six concerts avec Orchestre à l’école (une association dont il est ambassadeur, NDLR). »